Düzce'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti 

Düzce’de, otomobilin arkadan çarptığı motosiklet sürücüsü Yaşar Karadağ (46) yaşamını yitirdi.

Düzce’de akşam saatlerinde Kuzey Çevre Yolu AFAD kavşağı mevkiinde, Ercan Güner yönetimindeki otomobil aynı istikamette giden Yaşar Karadağ idaresindeki motosiklete arkadan çarptı.

Devrilen motosikletten savrulan Karadağ, metrelerce sürüklendi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine trafik ve 112 Acil ekipleri geldi.

AĞIR YARALANAN SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Yaşar Karadağ, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karadağ yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.