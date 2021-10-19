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    Düzce'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti 

    Düzce’de, otomobilin arkadan çarptığı motosiklet sürücüsü Yaşar Karadağ (46) yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 19.10.2021 - 22:57
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    Düzce'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti 

    Düzce’de akşam saatlerinde Kuzey Çevre Yolu AFAD kavşağı mevkiinde, Ercan Güner yönetimindeki otomobil aynı istikamette giden Yaşar Karadağ idaresindeki motosiklete arkadan çarptı.

    Devrilen motosikletten savrulan Karadağ, metrelerce sürüklendi.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine trafik ve 112 Acil ekipleri geldi.

    AĞIR YARALANAN SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

    Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Yaşar Karadağ, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Karadağ yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Düzce de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti  #1

    Düzce de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti  #2

    Düzce de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti  #3

    Düzce de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti  #4

     

     

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