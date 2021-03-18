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Düzce'de otomobiliyle dereye uçtu
Düzce’de kontrolden çıkarak dereye uçan otomobilin sürücüsü, kazayı şans eseri yara almadan atlattı.
- İHA
- 18.03.2021 - 17:04
- Güncelleme : 18.03.2021 - 17:48
Düzce'de merkez yönüne giden Ayla K. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp Karaca Deresi’ne uçtu.
YARA ALMADI
Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Ayla K., şans eseri yara almadan kurtuldu.
Yol üzerindeki "Dereye girmek tehlikeli ve yasaktır" tabelasının arkasında dereye uçan otomobili görenler şaşkınlık yaşadı.
Dereye uçan otomobil, çekici ile bulunduğu yerden çıkarılırken polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.
Düzce'de otomobiliyle dereye uçtu ViDEO