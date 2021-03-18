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    Düzce'de otomobiliyle dereye uçtu

    Düzce’de kontrolden çıkarak dereye uçan otomobilin sürücüsü, kazayı şans eseri yara almadan atlattı.
    • İHA
    • 18.03.2021 - 17:04
    • Güncelleme : 18.03.2021 - 17:48
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    Düzce'de otomobiliyle dereye uçtu

    Düzce'de merkez yönüne giden Ayla K. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp Karaca Deresi’ne uçtu.

    YARA ALMADI

    Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Ayla K., şans eseri yara almadan kurtuldu.

    Yol üzerindeki "Dereye girmek tehlikeli ve yasaktır" tabelasının arkasında dereye uçan otomobili görenler şaşkınlık yaşadı.

    Düzce de otomobiliyle dereye uçtu #1

    Dereye uçan otomobil, çekici ile bulunduğu yerden çıkarılırken polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

    Düzce'de otomobiliyle dereye uçtu ViDEO

    kaza

    kaza

    Düzce de otomobiliyle dereye uçtu #4

    Düzce de otomobiliyle dereye uçtu #5

    Düzce de otomobiliyle dereye uçtu #6

    Düzce de otomobiliyle dereye uçtu #7

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