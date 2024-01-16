Düzce'de özel halk otobüsünün tehlikeli anları kameraya yansıdı Düzce'de şehir içi yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsü yola aniden çıktığı için kendisine korna çalan tırı trafikte tehlikeli hareketler yaparak durdurmaya çalıştı. Yaşananlar tırın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

DHA

Düzce'de D-655 kara yolunun Konuralp mevkisinde şehir merkezi yönüne giden özel halk otobüsü durakta durup yolcuları aldıktan sonra aniden ana yola çıktı.

Bu sırada şehir merkezi istikametine giden tır, aniden yola çıkan otobüse çarpmamak için sola manevra yaptı.

Tır sürücüsü korna çalarak otobüs sürücüsüne tepki gösterdi.

Sinirlenen otobüs sürücüsü ise defalarca tırın önüne geçip ani fren yaparak durdurmaya çalıştı.

Yaşananlar kamerada

İçinde yolcuların da bulunduğu otobüsün trafikteki tehlikeli anları tırın güvenlik kamerasına yansıdı.

Tır sürücüsü kaydedilen görüntüleri Düzce Belediyesi'ne göndererek şikayette bulundu.

Düzce Belediyesi ekipleri plakası tespit edilen özel halk otobüsüne 8 bin lira para cezası uyguladı.

Polis ekipleri de otobüs sürücüsünün tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)