Düzce’de pitbull saldırısına uğrayan kadın: Sesimi duyuramadım

Konuralp Mahallesi’ne arkadaşını ziyarete gelen Hatice Yaslıtepe, sahipli bir pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Çeşitli yerlerinden ısırılan Yaslıtepe’nin vücuduna çok sayıda dikiş atıldı.

Düzce’nin merkez ilçesine bağlı Kuyumcu Hacıali Mahallesi'nde ikamet eden Hatice Yaslıtepe (47), 17 Eylül günü arkadaşını ziyaret için gittiği Konuralp Mahallesi'nde pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

Yaslıtepe kendisine saldıran köpekten kurtulamayınca, çevredeki 2 genç yardıma koştu.

Köpeğin uzaklaştırılmasının ardından, kolundan ve bacağından yaralanan Yaslıtepe hastaneye kaldırıldı.

Yaslıtepe’nin şikayetinin ardından polis, çalışma başlattı.

“KÖPEĞİN SAHİBİ KOMŞUSUNA GELMİŞ”

Tedavisinin ardından taburcu edilen Yaslıtepe, köpeğin bir anda üzerine atlayarak saldırdığını ve bir süre mücadele ettiğini belirterek şu sözleri kaydetti:

“Sesimi duyuramadım. Köpeğin sahibi orada bir komşusuna gelmiş. Otobüs duraklarının arkasına da köpeğini bırakmış. Bu olmayacak bir şey.

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“BİRDEN AYAĞIMDAN KAPTI”

Küçük siyah pitbull köpeği. Birden ayağımdan kaptı. 'Allah' demeye başladım. Balkonda duran iki genç cesaretini topladı. Köpeğin arkasından bir şeyler attı.

“30 DİKİŞ ATILDI”

Sağ ayağımda, sağ elimde ve sol elimde derin yaralarım var. Sırtımda diş izleri var. Sarılmayan, dikilmeyen yerlerim de var. Çeşitli yerlerime 30 dikiş atıldı.

“ÇIKIP HESAP VERMESİ LAZIM”

Pitbull köpeklerini besleyenler biraz vicdanlı olsun. Çıkıp hesap vermesi lazım. Ceza almasını istiyorum.”