Düzce'de polisin üzerine motosiklet sürdü

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Polisin 'dur' ihtarına uymayıp trafik ekiplerinin üzerine motosiklet sürerek kaçan şahıs, motosikletini bir evin bahçesine bırakarak kayıplara karıştı.

Düzce Akçakoca D-655 karayolu üzerinde, 81 plakalı motosiklet sürücüsü trafik ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak, kaçmaya başladı.

Önünü kesmeye çalışan trafik ekiplerinin üzerine motosikleti süren sürücü ara sokaklara saparak kaçmaya başladı.

MOTOSİKLETİ BIRAKIP KAÇTI

Polisin takibinden kaçamayacağını anlayan sürücü bir evin bahçesine motosikletini bırakarak kaçtı. Motosikleti takip eden polis ekipleri, terk edilmiş halde buldukları motor üzerinde inceleme yaparak, motosiklet plakasına cezai işlem uyguladı. Ardından motosiklet, çekici ile otoparka çekildi.

Polis ekipleri plaka sahibi ve ruhsat sahibine ulaşmak için çalışma başlattı.