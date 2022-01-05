Düzce'de polisten kaçarken kaza yaptılar

Polisin uyarısına uymayarak araçla kaçan 4 kişi bahçe duvarına çarptı. Otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Düzce'de, 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü ile polis arasında kovalamaca yaşandı.

Şehir merkezinde polis ekipleri, otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu.

BAHÇE DUVARINA ÇARPTI

Polislerin ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 kilometre süren takip sırasında otomobil, Duraklar köyü sapağında kontrolden çıkarak bahçe duvarına çarptı.

4 KİŞİ YARALANDI

Otomobilde bulunan M.Al., M.A., T.O. ve İ.E. yaralandı. Kelepçe takılan 4 kişi, olay yerine çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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ARAÇTA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Aracın içerisinden yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.