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    Düzce'de polisten kaçarken kaza yaptılar

    Polisin uyarısına uymayarak araçla kaçan 4 kişi bahçe duvarına çarptı. Otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi.
    • DHA
    • 05.01.2022 - 07:36
    • Güncelleme : 05.01.2022 - 08:30
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    Düzce'de polisten kaçarken kaza yaptılar

    Düzce'de, 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü ile polis arasında kovalamaca yaşandı.

    Şehir merkezinde polis ekipleri, otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu.

    BAHÇE DUVARINA ÇARPTI

    Polislerin ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 kilometre süren takip sırasında otomobil, Duraklar köyü sapağında kontrolden çıkarak bahçe duvarına çarptı.

    4 KİŞİ YARALANDI

    Otomobilde bulunan M.Al., M.A., T.O. ve İ.E. yaralandı. Kelepçe takılan 4 kişi, olay yerine çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Düzce'de polisten kaçarken kaza yaptılar ViDEO

    ARAÇTA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

    Aracın içerisinden yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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