Düzce'de polisten şok uygulama

Düzce'de yunus timlerinin yaptığı şok uygulamalarda, aranan şüphelilerden ruhsatsız silah, uyuşturucu madde ve çeşitli suç unsurları yakalandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli yunus timleri, resmi ekipler ve kısım ekipleri tarafından kent merkezinde genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla şok uygulama yapıldı.

04 Ocak 2022 ile 16 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleşen uygulamalarda vatandaşların yoğunlukta bulunduğu cadde, sokaklarda, park, bahçelerde, işyerlerinde ekipler şüpheli şahıs ve araçlarda planlı ve plansız şok uygulama yaptı.

16 GÖZALTI, 10 TUTUKLAMA

1741 şahsın sorgulamasının yapıldığı uygulamalarda haklarında çeşitli suçlardan aranması bulunan 16 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlarca 10 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklanan bu şahısların içerisinde haklarında G.D. isimli şahsın 9 ayrı suçtan olmak üzere toplam 16 yıl 9 ay, İ.M. isimli şahsın 8 yıl, O.K. isimli şahsın 2 ayrı suçtan olmak üzere toplam 7 yıl 2 ay, S.U. isimli şahsın 3 ayrı suçtan olmak üzere 12 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş mahkumiyet cezası bulunan 4 şahısta yer aldı.

Ayrıca uygulamalar sonucunda; 5 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 1 adet yivsiz av tüfeği, 130 adet fişek, 165 gram metamfetamin maddesi, 36 gram esrar maddesi, 51 gram sentetik kannabinoid, 4 adet ectasy hap, 10 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

PARA CEZASI UYGULANDI

2 şahıs hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapılarak, 8 şahıs hakkında kumar oynamaktan dolayı 14 bin 552 idari para cezası uygulandı.