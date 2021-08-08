Düzce’de resim öğretmeni, ağaç köklerine heykeller yaptı

Koronavirüs nedeni ile İngiltere’den baba ocağına dönen ve resim öğretmenliği mezunu olan Şeyda Turgut, köyündeki ağaçların köklerine çamurdan heykeller yaptı.

Düzce’nin Akçakoca ilçesine bağlı Davutağa köyünde yaşayan resim öğretmenliği mezunu Şeyda Turgut, köyündeki ormanda bulunan ağaçların köklerine çamurdan heykeller yapmaya başladı.

Ağaç köklerindeki heykeller kısa sürede dikkat çekerek beğeni topladı.

Turgut, eserlerine zarar verilmemesi için, 'Lütfen dokunmayın. Tarihi eser değil. Boşuna heyecanlanmayın' yazılı kağıt astı.

“BURAYI DAHA ÖNCE GÖZÜME KESTİRMİŞTİM”

İngiltere’de yaşayan fakat koronavirüs nedeni ile baba ocağına döndüğünü belirten Şeyda Turgut, boş vakitlerini bu şekilde değerlendirdiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Yurt dışında yaşıyordum. Pandemi nedeniyle Türkiye'ye döndüm. Doğada çok fazla malzeme var. Boştum ve canım sıkıldı. Boş vakitlerimin çoğunu evde resim yaparak değerlendiriyorum ama doğada vakit geçirmeyi elbette daha çok seviyorum. O yüzden burayı daha önce gözüme kestirmiştim. Bir gün gelip bir figür yaptım. Sonra devamı geldi. İnsanlar görmeye başladı ve duyuldu.





“MEYVE BIÇAĞI İLE YAPIYORUM HEYKELLERİ”

Benim alanım heykel değil. Ben resim öğretmeniyim. Meyve bıçağı ile yapıyorum heykelleri. Bunları gören inanılmaz tepkiler veriyorlar. Her gören çok şaşırdı, çok beğendi. Ben açıkçası bu kadar beğenileceğini düşünmedim. Sadece boş vakitlerimi değerlendirmek için yaptım. Köyde duran su deposu da renksiz ve ruhsuzdu. Biraz renk gelsin diye yaptım.”