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    Düzce'de sağanağın ardından deniz kahverengiye büründü

    Derelerin taşıdığı çamurlu su nedeniyle denizin bir kısmının rengi değişti.
    • AA
    • 08.08.2021 - 16:44
    • Güncelleme : 08.08.2021 - 17:33
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    Düzce'de sağanağın ardından deniz kahverengiye büründü

    Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sağanak yağış etkisini gösterdi.

    Batı Karadeniz'in önemli limanlarından birine sahip ilçede sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.,

    ÇAMURLU SU KARADENİZ'E AKTI

    Yağışlı hava nedeniyle derelerin taşıdığı çamurlu su, Karadeniz'in kıyı kesimlerini kahverengiye bürüdü.

    Düzce'de sağanağın ardından deniz kahverengiye büründü VİDEO

    DENİZİN RENGİ DEĞİŞTİ

    İlçede 38 kilometrelik sahil boyunda dolaşan vatandaşlar, denizdeki renk değişimini cep telefonlarına kaydetti.

    Kahverengiye bürünen sahil şeridi, havadan görüntülendi.

    Düzce de sağanağın ardından deniz kahverengiye büründü #1

    Düzce de sağanağın ardından deniz kahverengiye büründü #2

    Düzce de sağanağın ardından deniz kahverengiye büründü #3

    Düzce de sağanağın ardından deniz kahverengiye büründü #4

    Düzce de sağanağın ardından deniz kahverengiye büründü #5

    Düzce de sağanağın ardından deniz kahverengiye büründü #6

    Düzce de sağanağın ardından deniz kahverengiye büründü #7

    Düzce de sağanağın ardından deniz kahverengiye büründü #8

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