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- Düzce'de sağanağın ardından deniz kahverengiye büründü
Düzce'de sağanağın ardından deniz kahverengiye büründü
Derelerin taşıdığı çamurlu su nedeniyle denizin bir kısmının rengi değişti.
- AA
- 08.08.2021 - 16:44
- Güncelleme : 08.08.2021 - 17:33
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sağanak yağış etkisini gösterdi.
Batı Karadeniz'in önemli limanlarından birine sahip ilçede sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.,
ÇAMURLU SU KARADENİZ'E AKTI
Yağışlı hava nedeniyle derelerin taşıdığı çamurlu su, Karadeniz'in kıyı kesimlerini kahverengiye bürüdü.
Düzce'de sağanağın ardından deniz kahverengiye büründü VİDEO
DENİZİN RENGİ DEĞİŞTİ
İlçede 38 kilometrelik sahil boyunda dolaşan vatandaşlar, denizdeki renk değişimini cep telefonlarına kaydetti.
Kahverengiye bürünen sahil şeridi, havadan görüntülendi.