Euro
10.3572
0.8%
Dolar
8.944
0.78%
Altın
505.35
0.94%
Borsa
1.399
0.13%
Bitcoin
485.204
1.06%
EXEN Coin
20.69
0.14%
19ºC
İstanbul
Bulutlu 19 C

    Düzce'de sahibi ölen köpek, mezar başında bekledi

    Asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 35 yaşındaki Ümit Ceylan'ın Yoldaş isimli köpeği, defin işlemlerinin ardından mezar başından ayrılmadı.
    • DHA
    • 07.10.2021 - 17:42
    • Güncelleme : 07.10.2021 - 20:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Düzce'de sahibi ölen köpek, mezar başında bekledi

    Dün Düzce'deki Konuralp Mahallesi’nde bulunan siteye kargo bırakmak için giren Ümit Ceylan, giriş katında asansör çağırdı.

    Asansör kapısı açılmasına rağmen kabin gelmeyince dalgınlık yaşayan Ceylan, adım atınca 1 kat aşağıdaki boşluğa düştü.

    Ardından gelen asansör kabini de Ceylan'ın üzerine indi. Ceylan olay yerinde yaşamını yitirdi.

    CENAZESİNDE YAŞANANLAR DUYGULANDIRDI

    Ceylan’ın cenazesi, Çilimli ilçesi Yenivakıf köyünde toprağa verildi. Ceylan'ın cenazesi sırasında duygulandıran görüntüler ortaya çıktı.

    Düzce'de sahibi ölen köpek, mezar başında bekledi VİDEO

    KÖPEĞİ DE MEZARLIĞA GELDİ

    Arkadaşları ve çevresi tarafından sevilen ve iyilik timsali olarak gösterilen Ceylan'ın cenazesi sırasında her sabah işine giderken yemek verdiği 'Yoldaş' isimli sokak köpeği de mezarlığa geldi.

    MEZARI BAŞINDAN AYRILMADI

    Köpek, Ceylan'ın mezarı başından ayrılmadı. Durumu bilen vatandaşlar, köpeği dakikalarca sevdi.

    EŞİ KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYOR

    Öte yandan Ümit Ceylan'ın eşi Gülhan Ceylan’ın, kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

    Düzce de sahibi ölen köpek, mezar başında bekledi #1

    Düzce de sahibi ölen köpek, mezar başında bekledi #2

    Düzce de sahibi ölen köpek, mezar başında bekledi #3

    Düzce de sahibi ölen köpek, mezar başında bekledi #4

    Düzce de sahibi ölen köpek, mezar başında bekledi #5

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir