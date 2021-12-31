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    Düzce'de sahte evrakla cami adına para toplayanlar suçüstü yakalandı

    Bartın'dan Düzce'ye gelen şüpheliler, sahte evraklarla camiye yardım topladı. Ekipler tarafından suçüstü yakalanan şahısların topladığı 900 TL'ye el konuldu.
    • İHA
    • 31.12.2021 - 16:37
    • Güncelleme : 31.12.2021 - 16:49
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    Düzce'de sahte evrakla cami adına para toplayanlar suçüstü yakalandı

    Bartın’daki bir cami adına Düzce’ye gelen 1 kişi, burada kendisine destek olan bir diğer şahısla birlikte sahte makbuzlarla Aziziye Mahallesi'nde bulunan Yeni Sanayi Çarşısı'nda vatandaşlardan yardım talebinde bulunurken, zabıta ekiplerinin dikkatini çekti.

    İZİNLERİNİN BULUNMADIĞI BELİRLENDİ

    Ekipler tarafından yapılan araştırmada, şahısların Düzce'de yardım toplama izinlerinin bulunmadığı ortaya çıktı. Şahıslar, Zabıta Müdürlüğüne götürüldü.

    ŞAHISLARA İŞLEM UYGULANDI

    Şahısların üzerinden çıkan 900 TL paraya el konulurken, Kabahatler Kanunu'nun 37’nci maddesi gereğince haklarında işlem yapıldı.

    VATANDAŞLARA UYARI

    Zabıta ekipleri, insanların dini duygularını istismar ederek yardım talebinde bulunan kişilere itibar etmemeleri ve para vermemeleri konusunda vatandaşları uyardı.

    Düzce de sahte evrakla cami adına para toplayanlar suçüstü yakalandı #1

    Düzce de sahte evrakla cami adına para toplayanlar suçüstü yakalandı #2

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