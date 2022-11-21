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    Düzce'de samanlıkta çıkan yangın lodosun etkisiyle arttı

    Samanlıkta çıkan yangın, lodosun etkisi ile beraber çevre binalara sıçradı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını 3 saat içinde söndürürken, vatandaşlar tahliye edildi.
    • 21.11.2022 - 16:10
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 17:56
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    Düzce'de samanlıkta çıkan yangın lodosun etkisiyle arttı

    Düzce'nin Aydınpınar köyü, Merkez Mahallesi’nde samanlıkta yangın çıktı.

    Şemsettin Gündoğdu’ya ait evin samanlığında henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın sonucu alev topuna dönen samanlık içerisindeki tüp patladı.

    Fırtına ve lodosun etkisi ile gökyüzüne ulaşan alevler çevredeki binalara da sıçradı.

    Alevler çevre binalara da sıçradı

    Basri Kırcıoğlu'na ait 3 katlı inşaat halindeki binanın ikinci katında bulunan kışlık yiyeceklerin de yer aldığı bölgeye ulaşan alevler, binayı kısa süre içinde sardı.

    Düzce'de samanlıkta çıkan yangın 3 katlı binayı sardı VİDEO

    Yangın söndürme çalışmaları 3 saat sürdü

    Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme arazözü sevk edildi.

    Rüzgarın etkisi ile itfaiye ekiplerinin güçlükle kontrol altına aldığı yangın 3 saat sonucunda söndürüldü.

    Düzce de samanlıkta çıkan yangın lodosun etkisiyle arttı #1

    Jandarma ekipleri tahliye gerçekleştirdi

    Lodos sebebi ile şiddetini arttıran alevlerin diğer evlere ulaşmaması için Jandarma ekipleri tarafından tahliye çalışması yapılırken, ahırlarda bulunan 30’a yakın hayvan ise parklara ve bahçelere çıkartıldı.

    Düzce de samanlıkta çıkan yangın lodosun etkisiyle arttı #2

    Vali olay yerine gelerek ailelerle görüştü

    Aydınpınar köyünde samanlıkta çıkarak 3 katlı binayı alev topuna çeviren yangının söndürme çalışmaları devam ederken, Düzce Valisi Cevdet Atay ve Düzce İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

    İHA'nın haberine göre, yangın söndürme çalışmalarını sürdüren itfaiye ekiplerine kolaylıklar dileyen Vali Atay, yangında zarar gören ailelere de geçmiş olsun dileklerini iletti.

    Düzce de samanlıkta çıkan yangın lodosun etkisiyle arttı #3

    Düzce de samanlıkta çıkan yangın lodosun etkisiyle arttı #4

    Düzce de samanlıkta çıkan yangın lodosun etkisiyle arttı #5


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