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    Düzce'de sandalyeye çıkarak sitenin güvenlik kamerasını çaldı

    Bir sitenin garajında, getirdiği sandalyenin üzerine çıkan hırsız, güvenlik kamerasını çalıp, kaçtı.
    • 02.05.2022 - 10:57
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    Düzce'de sandalyeye çıkarak sitenin güvenlik kamerasını çaldı

    Düzce Şehit Murat Demir Mahallesi Necmi Hoşver Caddesi'nde bir sitenin güvenlik kamerası çalındı.

    Sandalye ile otopark katına inen kişi, güvenlik kamerası kayıtta olmasına rağmen kamerayı yerinden sökerek çaldı.

    Kamerayı yerinden söktü

    Güvenlik kamerası elektrik kaynağının kesilmesiyle devreden çıktı.

    "Kamera sistemini çalacak kadar gözü dönmüş"

    Site yöneticisi Ergün Demirbaş görüntüleri izleyince hayrete düştüklerini belirterek, "Güvenliğimizi sağlamak için taktırdığımız kamera sistemini çaldılar. Anlamadığımız sabahın 7.30'unda o kadar rahat geliyor ki hem de sandalye ile geliyor. Sanırım daha önceden bir keşif yapmış. O kamerayı almayı kafaya koymuş. Ancak kamera kayıt almaya devam etmiş. Bu bölgede bir güvenlik zafiyeti yaşıyoruz. Hayretler içerisinde kaldım. Kamera sistemini çalacak kadar gözü dönmüş insanların. Kayıt altına alındığını biliyor, yüzü açık ve buna nasıl cesaret ediyorlar ben şaşırıyorum." dedi.

    Kamerayı çalan kişinin sandalyeyi sitenin üst katında bulunan kafeden aldığı tahmin edilirken, şikayet üzerine polis soruşturma başlattı.

    Düzce de sandalyeye çıkarak sitenin güvenlik kamerasını çaldı #1

    Düzce de sandalyeye çıkarak sitenin güvenlik kamerasını çaldı #2

    Düzce de sandalyeye çıkarak sitenin güvenlik kamerasını çaldı #3

    Düzce de sandalyeye çıkarak sitenin güvenlik kamerasını çaldı #4

    Düzce de sandalyeye çıkarak sitenin güvenlik kamerasını çaldı #5

    Düzce de sandalyeye çıkarak sitenin güvenlik kamerasını çaldı #6


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