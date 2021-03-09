- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Düzce’de sebze halinde yangın: 1 ton soğan yandı
Düzce’de sebze halinde yangın: 1 ton soğan yandı
Sebze ve meyve halinde çıkan yangın, bir ton soğanın zarar görmesine neden oldu. Yangın, bir saatlik çabanın ardından söndürülebildi.
- DHA
- 09.03.2021 - 08:59
- Güncelleme : 09.03.2021 - 09:33
Düzce’de Akınlar Mahallesi’nde bulunan belediye pazarının meyve sebze halinde, dumanlar yükseldi.
Saat 06.30 sıralarında çevredeki vatandaşlar durumu fark etti.
İtfaiye ekiplerine haber verildi.
EKİPLER MÜDAHALE ETTİ
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale etti.
AHŞAP KASALARA SIÇRADI
Haldeki ahşap meyve kasaları tutuşunca, alevler bir anda büyüdü.
Soğanların olduğu bölümü de sıçradı.
BİR SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ
Alevler, itfaiyenin yoğun çalışmaları neticesinde kontrol altına alınabildi.
Bir saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı.