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    Düzce’de sebze halinde yangın: 1 ton soğan yandı

    Sebze ve meyve halinde çıkan yangın, bir ton soğanın zarar görmesine neden oldu. Yangın, bir saatlik çabanın ardından söndürülebildi.
    • DHA
    • 09.03.2021 - 08:59
    • Güncelleme : 09.03.2021 - 09:33
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    Düzce’de sebze halinde yangın: 1 ton soğan yandı

    Düzce’de Akınlar Mahallesi’nde bulunan belediye pazarının meyve sebze halinde, dumanlar yükseldi.

    Saat 06.30 sıralarında çevredeki vatandaşlar durumu fark etti.

    İtfaiye ekiplerine haber verildi.

    EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

    İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale etti.

    AHŞAP KASALARA SIÇRADI

    Haldeki ahşap meyve kasaları tutuşunca, alevler bir anda büyüdü.

    Soğanların olduğu bölümü de sıçradı.

    Düzce’de sebze halinde yangın: 1 ton soğan yandı #1

    BİR SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ

    Alevler, itfaiyenin yoğun çalışmaları neticesinde kontrol altına alınabildi.

    Bir saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

    Düzce’de sebze halinde yangın: 1 ton soğan yandı #2

    ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı.

    Düzce’de sebze halinde yangın: 1 ton soğan yandı #3

    Düzce’de sebze halinde yangın: 1 ton soğan yandı #4

    Düzce’de sebze halinde yangın: 1 ton soğan yandı #5

    Düzce’de sebze halinde yangın: 1 ton soğan yandı #6

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