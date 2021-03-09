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Düzce’de sebze halinde yangın: 1 ton soğan yandı

Düzce’de sebze halinde yangın: 1 ton soğan yandı

Sebze ve meyve halinde çıkan yangın, bir ton soğanın zarar görmesine neden oldu. Yangın, bir saatlik çabanın ardından söndürülebildi.