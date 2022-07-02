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    Düzce'de şehit mezarının bayrak direğini çaldılar

    Şehit Jandarma Komando Onbaşı Ramazan Gel'in mezarının başındaki bayrak direği ve şadırvandaki demir kapılar çalındı. Olaya tepki gösteren muhtar "Böyle bir hırsızlık olur mu" dedi.
    • 02.07.2022 - 14:39
    • Güncelleme : 02.07.2022 - 15:20
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    Düzce'de şehit mezarının bayrak direğini çaldılar

    Düzce’nin ilk terör şehidi olarak kayıtlara geçen Jandarma Komando Onbaşı Ramazan Gel, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 1993 yılında şehit olmuştu.

    Şehit Ramazan Gel'in cenazesi Düzce'de bulunan Aziziye Mahallesi Mezarlığı’na defnedilmişti.

    Mezarın başındaki Türk bayrağının olduğu direği çalmışlar

    Geçtiğimiz günlerde şehidin mezarına dua etmek için gelenler, kabrinin başında bulunan Türk bayrağının olduğu direğin çalındığını fark etti.

    Muhtar, şadırvandaki demir kapışarın da çalındığını belirtti

    Durum muhtar Aydın Koç'a iletilirken Koç, bayrak direğinin yanı sıra hayırseverlerin yaptırdığı şadırvandaki demir kapıların da çalındığını tespit etti.

    Düzce'de şehit mezarının bayrak direğini çaldılar VİDEO

    Düzce de şehit mezarının bayrak direğini çaldılar #1

    "Böyle bir hırsızlık olur mu"

    Duruma tepki gösteren Aydın Koç, "Biz gelip şehidimizin başında ağlayarak dua ederken bu hırsızlığı görmek bizleri üzüyor. Hırsızlığın da bir oluru var. Hırsızlığın bu kadar şekil değiştirdiğini ilk kez görüyorum.

    Bu maneviyata rahatsızlık veren kişiler hakkında Cumhuriyet savcılarının gerekeni yapmasını istiyor ve suç duyurusunda bulunuyorum. Böyle bir hırsızlık olur mu?" dedi.

    Düzce de şehit mezarının bayrak direğini çaldılar #2

    Düzce de şehit mezarının bayrak direğini çaldılar #3


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