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    Düzce'de sevgilisi tarafından katledilen kadın toprağa verildi

    Akçakoca ilçesinde erkek arkadaşının silahla vurarak öldürdüğü kadın, gözyaşları eşliğinde defnedildi.
    • İHA
    • 21.02.2022 - 15:05
    • Güncelleme : 21.02.2022 - 15:06
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    Düzce'de sevgilisi tarafından katledilen kadın toprağa verildi

    Cinayete kurban giden bir kadın daha toprağa verildi...

    Düzce’nin Akçakoca İlçesi Hacı Yusuflar Mahallesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, Tülin Çetin isimli kadın, erkek arkadaşı F. Ş. tarafından silahla vurularak öldürülmüştü.

    Tülin Çetin’in cenazesi, otopsisinin ardından anne ve babasının Şıralık Mahallesi’nde bulunan evine götürüldü.

    GENÇ KADIN GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ

    Talihsiz kadının cenazesi Şıralık Mahallesi camiinde kılınan cenaze namazının ardından Şıralık Mahallesi mezarlığına gözyaşları içinde defnedildi.

    KATİL ZANLISI CEZAEVİNDE

    Olayı ardından cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan F.Ş.’nin ise emniyetteki sorgusunun ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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