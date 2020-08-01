Uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen evine gittiği sevgilisini silahla öldürmeye çalışan ve silahı tutukluk yapınca kaçan şüpheli, tutuklandı.

Düzce’nin Çay Mahallesi’nde, uzaklaştırma kararı olmasına rağmen kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Y.Ç.’nin evine giden Emrah K., yanında getirdiği ruhsatsız tabanca ile Y.Ç.'yi öldürmeye çalıştı.

Silahı tutukluk yaptığı için ateş almayan Emrah K. daha sonra olay yerinden kaçtı.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Olayın ardından hemen polisi arayan Y.Ç. yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri olay yerinden kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Görevlendirilen polis ve mahalle bekçileri, Y.Ç.’nin evinin önünde bir hafta boyunca nöbet tuttu.

Düzce'de sevgilisini öldürmeye çalışan şahıs yakalandı

SALDIRGAN YAKALANDI

Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise Emrah K.’yı yakalamak için çalışmalarını derinleştirdi. Ekipler tarafından sürdürülen çalışmanın ardından Emrah K. yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıs emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çeşitli suçlardan 10 adet kaydı bulunan Emrah K. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.