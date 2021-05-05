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    Düzce'de seyir halindeki tırın lastikleri tutuştu

    TEM otoyolunda lastikleri tutuşan tırın dorsesi yandı. Çelik kazan yüklü tıra, itfaiye ekipleri müdahale etti.
    • İHA
    • 05.05.2021 - 18:03
    • Güncelleme : 05.05.2021 - 18:04
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    Düzce'de seyir halindeki tırın lastikleri tutuştu

    TEM otoyolu Gölyaka gişeleri mevkiinde, Cevat Mehdevi idaresindeki İran plakalı çelik kazan yüklü tırın dorsesinin lastikleri tutuştu.

    Sürücü aracı yol kenarında durdururken, çekici ile dorseyi birbirinden ayırdı.

    ALEV ALEV YANDI

    Lastiklerden çıkan alevler tırın tentesine sıçrayınca yangın büyüdü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

    Dorse hasar görürken, yangınla ilgili tutanak tutuldu.

    Düzce'de seyir halindeki tırın lastikleri tutuştu

    Düzce de seyir halindeki tırın lastikleri tutuştu #1

    Düzce de seyir halindeki tırın lastikleri tutuştu #2

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