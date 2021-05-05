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- Düzce'de seyir halindeki tırın lastikleri tutuştu
Düzce'de seyir halindeki tırın lastikleri tutuştu
TEM otoyolunda lastikleri tutuşan tırın dorsesi yandı. Çelik kazan yüklü tıra, itfaiye ekipleri müdahale etti.
- İHA
- 05.05.2021 - 18:03
- Güncelleme : 05.05.2021 - 18:04
TEM otoyolu Gölyaka gişeleri mevkiinde, Cevat Mehdevi idaresindeki İran plakalı çelik kazan yüklü tırın dorsesinin lastikleri tutuştu.
Sürücü aracı yol kenarında durdururken, çekici ile dorseyi birbirinden ayırdı.
ALEV ALEV YANDI
Lastiklerden çıkan alevler tırın tentesine sıçrayınca yangın büyüdü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Dorse hasar görürken, yangınla ilgili tutanak tutuldu.
Düzce'de seyir halindeki tırın lastikleri tutuştu