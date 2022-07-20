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Düzce'de silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı
Düzce'de fındıklık bölgede gerçekleşen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.
- 20.07.2022 - 22:11
- Güncelleme : 20.07.2022 - 22:48
Düzce'de akşam saatlerinde Düzce’nin Esentepe köyünde, fındıklık içerisinde temizlik yapan 4 kişiye kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda 2 kişi öldü
Düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise ağır yaralandı.
Düzce'de silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı VİDEO
Şüpheli kaçtı
İHA'nın haberine göre, saldırıyı gerçekleştiren şahıs ise olay yerinden kaçtı. Jandarma ekipleri kaçan şahsı arama çalışması başlattı.