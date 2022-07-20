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    Düzce'de silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

    Düzce'de fındıklık bölgede gerçekleşen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.
    • 20.07.2022 - 22:11
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 22:48
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    Düzce'de silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

    Düzce'de akşam saatlerinde Düzce’nin Esentepe köyünde, fındıklık içerisinde temizlik yapan 4 kişiye kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

    Saldırıda 2 kişi öldü

    Düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise ağır yaralandı.

    Düzce'de silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı VİDEO


    Düzce de silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı #1

    Şüpheli kaçtı

    İHA'nın haberine göre, saldırıyı gerçekleştiren şahıs ise olay yerinden kaçtı. Jandarma ekipleri kaçan şahsı arama çalışması başlattı.

    Düzce de silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı #2

    Düzce de silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı #3


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