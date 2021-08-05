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    Düzce'de sınıfta nargile içen müdür ve öğretmenlere soruşturma

    Engelli öğrencilerin eğitim gördüğü Düzce Özel Eğitim Anaokulu'nda okul müdürü ve öğretmenler, sınıfta nargile içerken çektikleri fotoğrafı sosyal medyada paylaşınca idari soruşturma başlatıldı.
    • DHA
    • 05.08.2021 - 14:49
    • Güncelleme : 05.08.2021 - 15:22
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    Düzce'de sınıfta nargile içen müdür ve öğretmenlere soruşturma

    Düzce’de Beyciler Mahallesi'nde bulunan ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet veren Düzce Özel Eğitim Anaokulu Okul Müdürü Adnan Kırca ve öğretmenler, bir sınıfta nargile içerken fotoğraf çektirip 'Dostlarla muhabbet' yazdı ve sosyal medyada paylaştı.

    Bir süre sonra sosyal medyadan fotoğrafları kaldıran Okul Müdürü Adnan Kırca, açıklama yapmadı.

    İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Fotoğrafın sosyal medyada yayıldığını gören İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise konuyla ilgili idari soruşturma başlattı.

    Yapılan açıklamada, "Bahsi geçen hususlarla ilgili olarak Müdürlüğümüz tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır." denildi.

    Düzce de sınıfta nargile içen müdür ve öğretmenlere soruşturma #1

    Düzce de sınıfta nargile içen müdür ve öğretmenlere soruşturma #2

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