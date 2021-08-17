Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan ana isale hattında patlama meydana geldi. Cadde ve sokakların bir bölümünü su basarken, iş yerleri sular altında kalan esnaf mağdur oldu.

Düzce’de Çoban mevkisinde, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan ana isale hattında henüz bilinmeyen nedenle saat 10.30 sıralarında meydana gelen hasar nedeniyle sular dışarı akmaya başladı.

Yaklaşık 5 dakika içinde Atatürk Bulvarı sular altında kaldı.

Yollar ve bölgede bulunan iş yerlerinin zemin katları göle döndü.

Bölge esnafı, yaşanan baskın nedeniyle mağdur oldu.

“ADETA ŞOK OLDUK”

Bir esnaf yaşadıklarına ilişkin, "Adeta şok olduk, içerdeydik. Anlık, 5 dakikada bu su baskını gerçekten çok ilginç oldu. Mağdur olduk, yolları kullanamadık.” ifadelerini kullandı.

DÜZCE BELEDİYESİ AÇIKLAMA YAPTI

Düzce Belediyesi, yaşanan olaya ilişkin açıklama yaptı.

13 mahalleye su verilemeyeceği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Çoban mevkisinde ana isale hattında aniden meydana gelen arıza nedeniyle Hamidiye, Sancaklar, Körpeşler, Çamköy, Akınlar, Sarayyeri, Kara Hacımusa, Karaca, Beyciler, Çavuşlar, Koçyazı, Fatih ve Yeni Mahalle'de yaklaşık 4 saatlik su kesintisi yaşanacaktır. Ekiplerimiz, arızayı gidermek için çalışıyorlar. Kamuoyunun bilgisine sunar, anlayışınız için teşekkür ederiz.”

Düzce’de su borusu patladı, yollar göle döndü VİDEO

