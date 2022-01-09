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    Düzce’de, taksi şoförünün kendisine yol veren sürücüye teşekkürü

    Geçiş hakkı kendisinde olmasına rağmen bir otomobil sürücüsü, taksiye yol verdi. Aracından inen taksi şoförü Hakan Atılgan, otomobil sürücüsünün elini sıkıp teşekkür etti.
    • DHA
    • 09.01.2022 - 11:47
    • Güncelleme : 09.01.2022 - 13:15
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    Düzce’de, taksi şoförünün kendisine yol veren sürücüye teşekkürü

    Düzce’de, Atatürk Bulvarı istikametine dönmeye çalışan taksi şoförü Hakan Atılgan direksiyonunu, yolda geçiş hakkı kendisinde olmasına rağmen kendisine yol veren otomobilin önüne kırdı.

    Otomobil sürücüsü, taksi önüne kırınca tartışma yaşanacağını düşünerek aracından indi ve taksiciye doğru adım attı.

    Ancak taksi şoförü Atılgan, kendisine yol verdiği için teşekkür edip otomobil sürücüsünün elini sıkıp teşekkür etti.

    ARAÇ KAMERASINA YANSIDI

    Araç kamerasına yansıyan görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan Atılgan, teşekkür ettiği sürücüyü örnek göstererek, trafikte şoförlerin birbirlerine karşı saygısının artmasını istedi.

    Düzce’de, taksi şoförünün kendisine yol veren sürücüye teşekkürü ViDEO

    Düzce’de, taksi şoförünün kendisine yol veren sürücüye teşekkürü #1

    “BİZİM TEPKİLERİMİZİ YANLIŞ ANLAMALARINI İSTEMİYORUZ”

    Atılgan, “Yaşadığımız trafik sıkıntısında duyarlı arkadaşlarımızın özellikle taksilere yol vermesinden mutlu oluyoruz. Bizler de elimizden geldiği kadar trafikte aceleci davranmıyoruz. Ancak taksilere biraz öncelik tanınmasını bekliyoruz. Trafik konusunda bizler sıkıntı yaşıyoruz. Bundan 1 ay önce bir vatandaşımızı hastaneye yetiştirirken neredeyse arabada doğum yapacaktı. Bizlere biraz daha hassas davranmalarını ve bizim tepkilerimizi yanlış anlamamalarını istiyoruz.” dedi.

    Düzce’de, taksi şoförünün kendisine yol veren sürücüye teşekkürü #2

    Düzce’de, taksi şoförünün kendisine yol veren sürücüye teşekkürü #3

    Düzce’de, taksi şoförünün kendisine yol veren sürücüye teşekkürü #4

    Düzce’de, taksi şoförünün kendisine yol veren sürücüye teşekkürü #5


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