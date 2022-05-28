Düzce'de tartıştığı eşini boğarak öldüren koca tutuklandı 

Düzce'de tartıştığı eşini boğarak öldüren 65 yaşındaki Ali Şeker, bugün hakim karşısına çıktı.

Dün öğle saatlerinde Düzce'nin Demetevler Mahallesi’nde meydana gelen olayda Ali Şeker, bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Nevriye Şeker’i boğdu.

Evden gelen sesler üzerine komşuların haber vermesiyle gelen polis ekibi, kaçmaya çalışan Şeker’i yakalayarak gözaltına aldı.

Talihsiz kadın hayatını kaybetti

Sağlık ekibi de yaptığı kontrolde Nevriye Şeker’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ali Şeker ise emniyetteki ifadesinde, tartışma sırasında anlık sinirle eşini öldürdüğünü, çok pişman olduğunu söyledi.

Tutuklandı

DHA'nın haberine göre adliyeye sevk edilen Ali Şeker, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Sosyal medya paylaşımı

Nevriye Şeker’in ölmeden 2 gün önce evinin önünde çiçek açan ağacın altında yaptığı paylaşım dikkat çekmişti.

Şeker, paylaşımda "Evimizin önündeki ilkbahar çiçeğimiz. Çiçekleri ve yazı çok seviyorum." yazdığı görüldü.