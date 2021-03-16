Düzce’de tartıştığı eşini öldürüp, intihar etti

Düzce’de tartıştığı eşini öldürüp, intihar etti

Çocuklarının yanında tartıştığı karısını bıçakla öldüren kişi, kendi yaşamına da son verdi. 10 ve 7 yaşlarındaki çocuklar ise polis gözetimine alındı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Osmaniye Mahallesi'nde bir apartmanın birinci katında yaşayan Metin (58) ve Meliha A. (47) çifti, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

10 ve 7 yaşlarındaki çocuklarının da şahit olduğu tartışma sonrası Metin A., mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla eşini öldürdü.

AYNI BIÇAKLA KENDİ YAŞAMINA DA SON VERDİ

Çocuklarının çığlıkları üzerine evin kapısına gelen komşularının kilitli olan kapıyı kırmaya çalıştıkları esnada Metin A., bıçakla kendi yaşamına da son verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, çiftin hayatlarını kaybettiğini belirledi.

ÇOCUKLARI POLİS ALDI

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cesetler, Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çocukların polis tarafından gözlem altına alındığı, çiftin 14 yaşındaki kızlarının ise olay esnasında evde olmadığı öğrenildi.