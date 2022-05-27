Nevriye Şeker isimli eşini boğarak öldüren Ali Şeker, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Düzce'de Demetevler Mahallesi’nde yaşayan Ali Şeker ile Nevriye Şeker çifti, evde bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

DHA'nın haberine göre; bir süre sesler yükselen evden gelen seslerin kesilmesi sorasında şüphelenen komşuları durumu polise bildirdi.

Karısını öldürüp, kaçtı

Olay yerine gelen polis ekipleri, Ali Şeker’i kaçmaya çalışırken yakaladı. Eve giren polisler, Nevriye Şeker’in cansız bedeni ile karşılaştı.

Ali Şeker gözaltına alınırken, Nevriye Şeker’in cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Düzce'de tartıştığı kocası boğarak öldürdü VİDEO



Sosyal medya paylaşımı

Nevriye Şeker’in 2 gün önce evinin önünde çiçek açan ağacın altında yaptığı paylaşımda, "Evimizin önündeki ilkbahar çiçeğimiz. Çiçekleri ve yazı çok seviyorum." yazdığı görüldü.

Öte yandan; olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.





















