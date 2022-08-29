Düzce'de tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Düzce'de tır ve otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Düzce-Zonguldak D-655 Karayolunda, Düzce’den Zonguldak istikametine seyir halinde olan S.F. idaresindeki 67 ACA 367 plakalı tır, aynı istikamette seyir halinde olan F.Y. idaresindeki 67 AAC 750 plakalı otomobille çarpıştı.

Evin bahçesine uçtu

Otomobil çarpışmanın etkisi ile yol kenarındaki evin bahçesine uçtu ve duvara çarparak durabildi. Kazada otomobildeki sürücü F.Y. ile birlikte yolcu olarak bulunan anne A.Y., çocukları Y.Y. ve A.S.Y. yaralandı.





Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İHA'nın haberine göre 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye gelen ambulanslarla yaralılar, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



