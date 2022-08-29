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    Düzce'de tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

    Düzce'de tır ve otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
    • 29.08.2022 - 23:17
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    Düzce'de tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

    Düzce-Zonguldak D-655 Karayolunda, Düzce’den Zonguldak istikametine seyir halinde olan S.F. idaresindeki 67 ACA 367 plakalı tır, aynı istikamette seyir halinde olan F.Y. idaresindeki 67 AAC 750 plakalı otomobille çarpıştı.

    Evin bahçesine uçtu

    Otomobil çarpışmanın etkisi ile yol kenarındaki evin bahçesine uçtu ve duvara çarparak durabildi. Kazada otomobildeki sürücü F.Y. ile birlikte yolcu olarak bulunan anne A.Y., çocukları Y.Y. ve A.S.Y. yaralandı.

    Düzce de tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı #1

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    İHA'nın haberine göre 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye gelen ambulanslarla yaralılar, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

    Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Düzce de tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı #2

    Düzce de tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı #3


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