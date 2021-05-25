- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Düzce'de trafik kazası: 1 yaralı
Düzce'de trafik kazası: 1 yaralı
Düzce'de otomobil ile elektrikli bisiklet çarpışırken, 1 kişi yaralandı.
- İHA
- 25.05.2021 - 12:15
- Güncelleme : 25.05.2021 - 12:19
Düzce Cumhuriyet Mahallesi’nde, E.G. idaresindeki elektrikli bisiklet ile G.S. idaresindeki 81 AAR 267 plakalı otomobil çarpıştı.
SÜRÜCÜ YOLA SAVRULDU
Çarpışmanın etkisi ile elektrikli bisiklette bulunan sürücü yola savrulurken, yolcu olarak bulunan Y.K. otomobilin üzerine düştü.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı Y.K.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.