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- Düzce’de uygulama noktasından kaçmak için ters şeride girdi
Düzce’de uygulama noktasından kaçmak için ters şeride girdi
Uygulama yapan ekipleri gören bir sürücü, otomobili ile ters şeride girerek hızla kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacının ardından yakalanan şahsa para cezası verildi.
- İHA
- 21.04.2021 - 13:56
- Güncelleme : 21.04.2021 - 14:10
Düzce-Bahçeşehir bağlantı yolu güzergahında Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Motorize Yunus ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube ekipleri, uygulama gerçekleştirdi.
Uygulamayı gören sürücü M.K., otomobili ile ters şeride girerek hızla kaçmaya başladı.
KOVALAMACA YAŞANDI
Dur ihtarına uymayan sürücüyü takip eden ekipler ile şahıs arasında kovalamaca yaşandı.
Yakalanan sürücü, uygulama noktasına geri getirildi. 15 bin 934 lira cezai işlem uygulandı.
Öte yandan uygulama noktasında kontrol edilen 5 araç sürücüsüne de muhtelif maddelerden toplamda 11 bin 103 lira ceza uygulandı.