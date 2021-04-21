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    Düzce’de uygulama noktasından kaçmak için ters şeride girdi

    Uygulama yapan ekipleri gören bir sürücü, otomobili ile ters şeride girerek hızla kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacının ardından yakalanan şahsa para cezası verildi.
    • İHA
    • 21.04.2021 - 13:56
    • Güncelleme : 21.04.2021 - 14:10
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    Düzce’de uygulama noktasından kaçmak için ters şeride girdi

    Düzce-Bahçeşehir bağlantı yolu güzergahında Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Motorize Yunus ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube ekipleri, uygulama gerçekleştirdi.

    Uygulamayı gören sürücü M.K., otomobili ile ters şeride girerek hızla kaçmaya başladı.

    KOVALAMACA YAŞANDI

    Dur ihtarına uymayan sürücüyü takip eden ekipler ile şahıs arasında kovalamaca yaşandı.

    Yakalanan sürücü, uygulama noktasına geri getirildi. 15 bin 934 lira cezai işlem uygulandı.

    Öte yandan uygulama noktasında kontrol edilen 5 araç sürücüsüne de muhtelif maddelerden toplamda 11 bin 103 lira ceza uygulandı.

    Düzce’de uygulama noktasından kaçmak için ters şeride girdi #1

    Düzce’de uygulama noktasından kaçmak için ters şeride girdi #2

    Düzce’de uygulama noktasından kaçmak için ters şeride girdi #3

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