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Düzce'de uyuşturucu imal eden kimyager gözaltına alındı

Düzce'de uyuşturucu imal eden kimyager gözaltına alındı Kent merkezinde polisin uyuşturucu imal edilen eve düzenlediği operasyonda, uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Evinde uyuşturucu imal eden 22 yaşındaki kimyager Y.A.H. gözaltına alındı.