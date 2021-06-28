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Düzce’de uyuşturucu ticareti yapan şahıs yakalandı

Düzce’de uyuşturucu ticareti yapan şahıs yakalandı

Bir şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ile ruhsatsız silah ele geçirildi.