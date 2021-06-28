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    Düzce’de uyuşturucu ticareti yapan şahıs yakalandı

    Bir şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ile ruhsatsız silah ele geçirildi.
    • İHA
    • 28.06.2021 - 16:18
    • Güncelleme : 28.06.2021 - 16:31
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    Düzce’de uyuşturucu ticareti yapan şahıs yakalandı

    Düzce’de uyuşturucu ile mücadele hız kesmeden devam ediyor.

    Kentin turistik ilçesi Akçakoca’da, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, K.G. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi.

    Şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatıldı.

    Şahsın Ayazlı Mahallesi’nde bulunan evine operasyon düzenlendi.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Yapılan aramalarda 35,6 gram metamfetamin, 6 adet kenevir tohumu, 21,2 gram kenevir bitki yaprağı, 1 ruhsatsız adet tabanca ve 6 adet fişek ele geçirildi.

    Düzce’de uyuşturucu ticareti yapan şahıs yakalandı #1

    TUTUKLANDI

    Gözaltına alınan K.G., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

    Tutuklanan şahıs, Çilimli Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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