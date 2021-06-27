Düzce'de virajı alamayan tır devrildi

Devrilen tırda bulunan talaşlar yola dökülürken, o anlar havadan çekilen görüntülere yansıdı. Tırın içinde sıkışan sürücü ise kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.

TEM Otoyolu Düzce gişeler mevkisinde, Aydın K. idaresindeki 81 AV 910 plakalı tır, Düzce'ye girmesinin ardından virajı alamayarak, devrildi.

Sürücü tırın içinde sıkıştı, tırda bulunan talaşlar ise yola döküldü.

SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla olay yerine, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Devrilen tırın içinde sıkışan sürücü Aydın K., itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu çıkarıldı.

Aydın K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.





HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Devrilen tır sebebiyle, TEM Otoyolu Düzce gişeler mevkisi kontrollü olarak, tek şeritten sağlandı.

Tırın kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Virajı alamayarak devrilen tır ise havadan görüntülendi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.



