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    Düzce'de yabancı uyruklu öğrenci, ormanda ölü bulundu

    Düzce Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü’nde öğrenim gören Suriye uyruklu Mılad Al Mahmoud adlı öğrenci, ormanda ölü bulundu.
    • 18.11.2022 - 19:12
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    Düzce'de yabancı uyruklu öğrenci, ormanda ölü bulundu

    Düzce Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü öğrencisi, Mılad Al Mahmoud isimli öğrenciden haber alamayan arkadaşları, durumu emniyet ekiplerine bildirdi.

    Çevrede arama başlatan polis ekipleri, Suriye uyruklu öğrenciyi, Orhangazi Mahallesi’nde, saat 17.00 sıralarında, ormanda ölü halde buldu.

    Soruşturma başlatıldı

    Vücudunda darp izi ya da başka bir bulguya rastlanmayan öğrencinin ölümüyle ilgili, soruşturma başlatılıldı.

    Cenaze morga kaldırıldı

    İHA'nın haberine göre; Mılad Al Mahmoud’un cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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