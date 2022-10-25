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    Düzce'de yağ fabrikasında çıkan yangın, yanındaki fabrikaya sıçradı

    Düzce'de bir ağaç kaplama fabrikasının madeni yağ kazanında başlayan yangın sonucunda iki fabrika alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü.
    • 25.10.2022 - 17:59
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 18:15
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    Düzce'de yağ fabrikasında çıkan yangın, yanındaki fabrikaya sıçradı

    Düzce'nin Doğanlı köyü civarında bulunan bir ağaç kaplama fabrikasında yangın meydana geldi. Önce bu fabrikanın madeni yağ kazanında henüz tam olarak belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

    Yangın çıkmasıyla beraber alevlerin yükselmesi bir oldu ve vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    Yangın otomobil yağ fabrikasına sıçradı

    Madeni yağ kazanında çıkan yangında alevler büyüdü ve fabrikanın hemen yanında bulunan otomobil yağ fabrikasının deposuna da sıçradı.

    Düzce de yağ fabrikasında çıkan yangın, yanındaki fabrikaya sıçradı #1

    4 saatlik müdahalenin ardından yangın söndürüldü

    Yangın, Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerinin 4 saat boyunca süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

    İHA'nın haberine göre, asıl yangının çıktığı ağaç kaplama fabrikası ve yanında bulunan otomobil yağ fabrikasında maddi hasar meydana gelirken yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

    Düzce de yağ fabrikasında çıkan yangın, yanındaki fabrikaya sıçradı #2

    Düzce de yağ fabrikasında çıkan yangın, yanındaki fabrikaya sıçradı #3


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