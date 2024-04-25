Düzce'den Yığılca ilçesi istikametine seyreden Serdar Y. idaresindeki otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sürüklenerek İbrahim Ç.'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobillerde bulunan sürücüler ile Murat Ö. ve Orhan K. yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaptı.
Yaralılar ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.
Kaza anı kamerada
Kaza anı ise araç kamerasınca anbean kaydedildi.
Araç kamerasının kaydettiği görüntülerde Yığılca istikametinden Düzce istikametine seyir halindeki İbrahim Ç.'nin yolda ilerlerken aniden önünde dönerek sürüklenen Serdar Y.'nin kullandığı araca çarpma anı yer aldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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