Düzce'de yaşanan kazada tıkanan yol, başka kazaya neden oldu: 6 araç hasarlı

Düzce'de yaşanan kazada tıkanan yol, başka kazaya neden oldu: 6 araç hasarlı

D-100 karayolu üzerinde 3 araçlı zincirleme kazanın ardından 3 araç daha birbirine girdi.

Düzce'de, Sakarya-Bolu istikametinde zincirleme kaza yaşandı.

Kazada M.Ü. idaresindeki 81 AH 342 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan F.Z. idaresindeki 81 DY 878 plakalı otomobille çarpışınca o da aynı istikamete giden önündeki F.A. idaresindeki 06 BT 0191 plakalı otomobile çarptı.

2 ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Çarpışmanın etkisi ile 2 araç hurdaya dönerken F.A. idaresindeki otomobilde maddi hasar meydana geldi.





İKİNCİ KAZA YAŞANDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, tek şeritten akan trafiği kontrol etmeye çalıştığı esnada, ilk kaza noktasına 100 metre kala ikinci kaza da yaşandı.





6 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Bu kazada da 3 araç birbirine girdi. Her iki olayda toplamda 6 araç birbirine girerken, kazalar maddi hasar ile atlatıldı.







