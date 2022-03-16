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- Düzce’de yaylaya çıkan teknisyen donmaktan kurtarıldı
Düzce’de yaylaya çıkan teknisyen donmaktan kurtarıldı
Kardüz Yaylası’na telefon vericilerinin bakımı için çıkan teknisyen, kar ve soğuk nedeniyle donma tehlikesi geçirdi. UMKE görevlilerince kurtarılan teknisyenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- DHA
- 16.03.2022 - 17:39
Düzce’nin Gölyaka ilçesi Kardüz Yaylası mevkisinde bulunan telefon vericilerinin bakım ve tamiri için bölgeye giden Bahadır Yamak, kar yağışı ve soğuk nedeniyle bir süre sonra vücut sıcaklığının düştüğünü ve hareket etmekte zorlandığını fark etti.
Yamak durumunu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
UMKE GÖREVLİLERİ KURTARDI
Bölgeye giden UMKE görevlileri, araçların giremeyeceği bölgeye yaya giderek Yamak’ı kurtardı.
Termal battaniye ile vücut ısısı normale döndürülen Yamak, Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yamak’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.