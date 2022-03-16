Haberler

3. Sayfa Haberleri

Düzce’de yaylaya çıkan teknisyen donmaktan kurtarıldı

Düzce’de yaylaya çıkan teknisyen donmaktan kurtarıldı

Kardüz Yaylası’na telefon vericilerinin bakımı için çıkan teknisyen, kar ve soğuk nedeniyle donma tehlikesi geçirdi. UMKE görevlilerince kurtarılan teknisyenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.