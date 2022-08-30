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    Düzce'de yemek yüklü asansöre binen işçi yere çakıldı

    Yemek firmasında çalışan şahıs, asansöre yerleştirdiği yemeklerle birlikte yukarı çıkmak isterken fazla yük nedeniyle yere çakıldı.
    • 30.08.2022 - 14:47
    • Güncelleme : 30.08.2022 - 14:56
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    Düzce'de yemek yüklü asansöre binen işçi yere çakıldı

    Düzce’nin Gölyaka ilçesinde tekstil fabrikasına öğle yemeği getiren işçi, yemekleri yük asansörüne yerleştirdi.

    Ardından yemeklerle birlikte yukarı çıkmak için asansöre binen 45 yaşındaki Muhammed D., fazla yük olması nedeniyle asansörle birlikte yere çakıldı.

    Çıkan büyük gürültünün ardından çalışanlar atölyenin girişine koştu.

    İtfaiye yardımıyla çıkarıldı

    Kazayı fark eden vatandaşlar sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

    İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, asansörün altında kalan şahsı itfaiyenin yardımı ile çıkarttı.

    Düzce de yemek yüklü asansöre binen işçi yere çakıldı #1

    İnceleme başlatıldı

    Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs Düzce Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    İHA'nın aktarımına göre; polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

    Düzce'de yemek yüklü asansöre binen işçi yere çakıldı VİDEO

    Düzce de yemek yüklü asansöre binen işçi yere çakıldı #2

    Düzce de yemek yüklü asansöre binen işçi yere çakıldı #3

    Düzce de yemek yüklü asansöre binen işçi yere çakıldı #4


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