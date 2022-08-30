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- Düzce'de yemek yüklü asansöre binen işçi yere çakıldı
Düzce'de yemek yüklü asansöre binen işçi yere çakıldı
Yemek firmasında çalışan şahıs, asansöre yerleştirdiği yemeklerle birlikte yukarı çıkmak isterken fazla yük nedeniyle yere çakıldı.
- 30.08.2022 - 14:47
- Güncelleme : 30.08.2022 - 14:56
Düzce’nin Gölyaka ilçesinde tekstil fabrikasına öğle yemeği getiren işçi, yemekleri yük asansörüne yerleştirdi.
Ardından yemeklerle birlikte yukarı çıkmak için asansöre binen 45 yaşındaki Muhammed D., fazla yük olması nedeniyle asansörle birlikte yere çakıldı.
Çıkan büyük gürültünün ardından çalışanlar atölyenin girişine koştu.
İtfaiye yardımıyla çıkarıldı
Kazayı fark eden vatandaşlar sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, asansörün altında kalan şahsı itfaiyenin yardımı ile çıkarttı.
İnceleme başlatıldı
Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs Düzce Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İHA'nın aktarımına göre; polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Düzce'de yemek yüklü asansöre binen işçi yere çakıldı VİDEO