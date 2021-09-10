Düzce'de yeni evlenen çift kazada yaşamını yitirdi

Kazadan 3 saat önce nikah masasına oturan Rüştü Can Ulcay ile eşi Münire Ulcay'ı, motosiklet kazası ayırdı.

Düzce D-100 karayolu Olimpiyat mevkisinde, Rüştü Can Ulcay yönetimindeki 81 ABK 979 plakalı motosiklet, aynı istikamette ilerleyen Metin Durak'ın kullandığı 81 BA 960 plakalı kamyona arkadan çarptı.

MOTOSİKLETLİ ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ

Motosiklet sürücüsü Rüştü Can Ulcay olay yerinde hayatını kaybederken, arkasındaki eşi Münire Ulcay ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan Münire Ulcay'ı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Münire Ulcay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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KAZADAN 3 SAAT ÖNCE EVLENDİLER

Ulcay çiftinin kazadan 3 saat önce nikah kıydıkları, motor tutkunu olan Rüştü Can Ulcay'ın eşini motosiklet turuna çıkardığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.