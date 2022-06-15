Bir otomobilin önce araca, ardından yol kenarında işe gitmek için bekleyen adama çarpma anı kameraya yansıdı.

Öğle saatlerinde D-100 kara yolu Öztürkler Kavşağı mevkisinde emniyet şeridini kullanan Ender Saydam'ın kullandığı 81 ES 513 plakalı otomobil, Özkan Kınay idaresindeki 34 DUA 931 plakalı otomobile çarptı.

Kontrolden çıkan Saydam'ın aracı daha sonra da yol kenarında işe gitmek için bekleyen Gökhan Karaüç’e çarptı.

Yaralama suçundan arandığı belirlendi

Yaralanan Karaüç, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, Gökhan Karaüç’ün basit yaralama suçundan arandığı belirlenerek, işlem başlatıldı.

Düzce'de yol kenarında bekleyen adama araç çarptı VİDEO















