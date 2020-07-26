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    Düzce'de yolcu otobüsünün çarptığı kadın yaşamını yitirdi

    Karşıdan karşıya geçmek isteyen 55 yaşındaki kadın kaza sonucu hayatını kaybederken, otobüs sürücüsü gözaltına alındı.
    • AA
    • 26.07.2020 - 13:29
    • Güncelleme : 26.07.2020 - 13:29
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    Düzce'de yolcu otobüsünün çarptığı kadın yaşamını yitirdi

    Düzce-Zonguldak Ereğli seferini yapan Adnan A.'nın kullandığı 81 AAV 999 plakalı yolcu otobüsü, su aldıktan sonra yolun karşısındaki aracına geçmek isteyen 55 yaşındaki Hanife Yılmaz'a çarptı.

    HAYATINI KAYBETTİ

    İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yılmaz'ın ölüm haberini alarak kaza yerine gelen yakınları gözyaşlarını tutamadı

    Bölgede görevli jandarma ekiplerinin teselli etmeye çalıştığı Yılmaz'ın yakınlarından fenalık geçirenlere sağlık personelince müdahale edildi.

    Düzce'de yolcu otobüsünün çarptığı kadın yaşamını yitirdi ViDEO

    SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

    Otobüs sürücüsü Adnan A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısı ile olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Yılmaz'ın cenazesi, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Yılmaz'ın ailesiyle Bolu'dan Akçakoca'ya gittiği öğrenildi.

    Düzce'de yolcu otobüsünün çarptığı kadın yaşamını yitirdi #1

    Düzce'de yolcu otobüsünün çarptığı kadın yaşamını yitirdi #2

    Düzce'de yolcu otobüsünün çarptığı kadın yaşamını yitirdi #3

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