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- Düzce'de yolcu otobüsünün çarptığı kadın yaşamını yitirdi
Düzce'de yolcu otobüsünün çarptığı kadın yaşamını yitirdi
- AA
- 26.07.2020 - 13:29
- Güncelleme : 26.07.2020 - 13:29
Düzce-Zonguldak Ereğli seferini yapan Adnan A.'nın kullandığı 81 AAV 999 plakalı yolcu otobüsü, su aldıktan sonra yolun karşısındaki aracına geçmek isteyen 55 yaşındaki Hanife Yılmaz'a çarptı.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yılmaz'ın ölüm haberini alarak kaza yerine gelen yakınları gözyaşlarını tutamadı
Bölgede görevli jandarma ekiplerinin teselli etmeye çalıştığı Yılmaz'ın yakınlarından fenalık geçirenlere sağlık personelince müdahale edildi.
Düzce'de yolcu otobüsünün çarptığı kadın yaşamını yitirdi ViDEO
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Otobüs sürücüsü Adnan A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısı ile olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Yılmaz'ın cenazesi, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yılmaz'ın ailesiyle Bolu'dan Akçakoca'ya gittiği öğrenildi.