Euro
10.0365
-0.32%
Dolar
8.4381
-0.21%
Altın
492.59
-0.93%
Borsa
1.393
0.09%
Bitcoin
347.488
6.28%
EXEN Coin
25.25
7.40%
33ºC
İstanbul
Güneşli 33 C

    Düzce’de Zeynep Sare için düzenlenen kermeste paralar çalındı

    1 buçuk yaşındaki Zeynep Sare’nin SMA tedavisi için gereken parayı tamamlamak isteyen gönüllü vatandaşlar tarafından kermes düzenlendi. Kermeste paraların toplandığı yardım kutusu çalındı.
    • DHA
    • 31.07.2021 - 15:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Düzce’de Zeynep Sare için düzenlenen kermeste paralar çalındı

    Düzce’de yaşayan 1 buçuk yaşındaki Zeynep Sare bebeğin SMA tedavisi için yardım kampanyası başlatıldı.

    Gönüllü olan vatandaşlar tedavi için gerekli olan parayı tamamlayabilmek için çeşitli organizasyonlar düzenledi.

    Kampanya kapsamında Anıtpark Meydanı’nda kermes yapıldı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Akşam karanlığından faydalanan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler Sare’nin tedavisi için toplanan paraların bulunduğu yardım kutusunu çaldı.

    İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

    Düzce’de Zeynep Sare için düzenlenen kermeste paralar çalındı #1

    ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.

    Hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Düzce’de Zeynep Sare için düzenlenen kermeste paralar çalındı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir