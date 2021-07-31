Düzce’de Zeynep Sare için düzenlenen kermeste paralar çalındı

1 buçuk yaşındaki Zeynep Sare’nin SMA tedavisi için gereken parayı tamamlamak isteyen gönüllü vatandaşlar tarafından kermes düzenlendi. Kermeste paraların toplandığı yardım kutusu çalındı.

Düzce’de yaşayan 1 buçuk yaşındaki Zeynep Sare bebeğin SMA tedavisi için yardım kampanyası başlatıldı.

Gönüllü olan vatandaşlar tedavi için gerekli olan parayı tamamlayabilmek için çeşitli organizasyonlar düzenledi.

Kampanya kapsamında Anıtpark Meydanı’nda kermes yapıldı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Akşam karanlığından faydalanan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler Sare’nin tedavisi için toplanan paraların bulunduğu yardım kutusunu çaldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.

Hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.