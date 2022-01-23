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    Düzce'de zincirleme kaza, 30 araç çarpıştı

    TEM Otoyolu Gölyaka gişeler mevkisinde tırın kayması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 30 araç birbirine girdi.
    • DHA
    • 23.01.2022 - 13:34
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    Düzce'de zincirleme kaza, 30 araç çarpıştı

    Düzece TEM Otoyolu Gölyaka gişeler mevkisinde yoldaki bir tırın kayması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.

    30 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

    Yaşanan kazada 30 araç birbirine girdi.

    İstanbul istikameti ulaşıma kapanırken, bölgeye Karayolları, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

    YOL AÇMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

    Ekipler tarafından yaralılara müdahale edilirken, bir yandan da yolu ulaşıma açmak için çalışmalar sürdürülüyor.

    Düzce de zincirleme kaza, 30 araç çarpıştı #1

    Düzce de zincirleme kaza, 30 araç çarpıştı #2


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