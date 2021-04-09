- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Düzce'deki ağabey, kız kardeşinin taciz edildiği gerekçesiyle cip yaktı
Düzce'deki ağabey, kız kardeşinin taciz edildiği gerekçesiyle cip yaktı
- DHA
- 09.04.2021 - 16:52
- Güncelleme : 09.04.2021 - 17:47
Gece saatlerinde Düzce'nin Bahçeköy köyünde yaşayan A.T.Ç., komşusu İ.S.’nin kız kardeşini taciz ettiğini iddia ederek görüşmek istedi.
İ.S. cipi ile kaçmaya başladı. İ.S. bir süre sonra aracını Küçük Sanayi Sitesi mevkisine bırakarak kaçtı.
A.T.Ç. yanında bulunan iki kişiyle birlikte İ.S.’ye ait cipin camını kırarak, aracı Bahçeköy köyünde Melen Çayı kenarına götürerek ateşe verdi.
METAL YIĞININA DÖNÜŞTÜ
Aracı yaktığı anları görüntüleyen A.T.Ç. tehditler savurdu. Araç alev alev yanarken, geriye metal yığını kaldı.
Düzce'deki ağabey, kız kardeşinin taciz edildiği gerekçesiyle cip yaktı VİDEO
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Jandarma ekipleri aracı yakan A.T.Ç. ile yanında bulunan A.Ç. ve S.Ç.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.