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    Düzce'deki ağabey, kız kardeşinin taciz edildiği gerekçesiyle cip yaktı

    Kız kardeşini taciz ettiğini iddia ettiği komşusunun cipini yakan ağabey, yakalanarak gözaltına alındı.
    • DHA
    • 09.04.2021 - 16:52
    • Güncelleme : 09.04.2021 - 17:47
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    Düzce'deki ağabey, kız kardeşinin taciz edildiği gerekçesiyle cip yaktı

    Gece saatlerinde Düzce'nin Bahçeköy köyünde yaşayan A.T.Ç., komşusu İ.S.’nin kız kardeşini taciz ettiğini iddia ederek görüşmek istedi.

    İ.S. cipi ile kaçmaya başladı. İ.S. bir süre sonra aracını Küçük Sanayi Sitesi mevkisine bırakarak kaçtı.

    A.T.Ç. yanında bulunan iki kişiyle birlikte İ.S.’ye ait cipin camını kırarak, aracı Bahçeköy köyünde Melen Çayı kenarına götürerek ateşe verdi.

    METAL YIĞININA DÖNÜŞTÜ

    Aracı yaktığı anları görüntüleyen A.T.Ç. tehditler savurdu. Araç alev alev yanarken, geriye metal yığını kaldı.

    Düzce'deki ağabey, kız kardeşinin taciz edildiği gerekçesiyle cip yaktı VİDEO

    SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Jandarma ekipleri aracı yakan A.T.Ç. ile yanında bulunan A.Ç. ve S.Ç.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.

    Düzce deki ağabey, kız kardeşinin taciz edildiği gerekçesiyle cip yaktı #1

    Düzce deki ağabey, kız kardeşinin taciz edildiği gerekçesiyle cip yaktı #2

    Düzce deki ağabey, kız kardeşinin taciz edildiği gerekçesiyle cip yaktı #3

    Düzce deki ağabey, kız kardeşinin taciz edildiği gerekçesiyle cip yaktı #4

    Düzce deki ağabey, kız kardeşinin taciz edildiği gerekçesiyle cip yaktı #5

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