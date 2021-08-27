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    Düzce'deki ahşap kafede başlayan yangın restorana sıçradı

    Denize sıfır konumundaki kafede başlayıp, bitişiğindeki restorana sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması neticesinde güçlükle kontrol altına alındı.
    • İHA
    • 27.08.2021 - 09:19
    • Güncelleme : 27.08.2021 - 11:26
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    Düzce'deki ahşap kafede başlayan yangın restorana sıçradı

    Düzce Akçakoca'da, denize sıfır konumundaki ahşap kafede başlayan yangın, işletmeyi küle çevirdi.

    Yangının henüz neden çıktığı bilinmezken, alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    ALEVLER RESTORANA SIÇRADI

    Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği sırada, alevler yan tarafta bulunan restorana sıçradı.

    Düzce'deki ahşap kafede başlayan yangın restorana sıçradı VİDEO


    Düzce deki ahşap kafede başlayan yangın restorana sıçradı #1

    İŞLETMELER KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    2 saatlik çalışmanın neticesinde yangın güçlükle kontrol altına alınırken,  dükkanlar ve belediyenin halk terası kullanılamaz hale geldi.

    Düzce deki ahşap kafede başlayan yangın restorana sıçradı #2

    SAHİL GÜVENLİK DE MÜDAHALE ETTİ

    Aynı zamanda yangına, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı yangın söndürme ekibi de müdahale etti.

    Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

    Düzce deki ahşap kafede başlayan yangın restorana sıçradı #3

    Düzce deki ahşap kafede başlayan yangın restorana sıçradı #4

    Düzce deki ahşap kafede başlayan yangın restorana sıçradı #5

    Düzce deki ahşap kafede başlayan yangın restorana sıçradı #6

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