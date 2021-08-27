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- Düzce'deki ahşap kafede başlayan yangın restorana sıçradı
Düzce'deki ahşap kafede başlayan yangın restorana sıçradı
Denize sıfır konumundaki kafede başlayıp, bitişiğindeki restorana sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması neticesinde güçlükle kontrol altına alındı.
- İHA
- 27.08.2021 - 09:19
- Güncelleme : 27.08.2021 - 11:26
Düzce Akçakoca'da, denize sıfır konumundaki ahşap kafede başlayan yangın, işletmeyi küle çevirdi.
Yangının henüz neden çıktığı bilinmezken, alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
ALEVLER RESTORANA SIÇRADI
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği sırada, alevler yan tarafta bulunan restorana sıçradı.
Düzce'deki ahşap kafede başlayan yangın restorana sıçradı VİDEO
İŞLETMELER KULLANILAMAZ HALE GELDİ
2 saatlik çalışmanın neticesinde yangın güçlükle kontrol altına alınırken, dükkanlar ve belediyenin halk terası kullanılamaz hale geldi.
SAHİL GÜVENLİK DE MÜDAHALE ETTİ
Aynı zamanda yangına, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı yangın söndürme ekibi de müdahale etti.
Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.