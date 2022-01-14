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- Düzce'deki dilencinin üzerinden 6 bin TL çıktı
Düzce'deki dilencinin üzerinden 6 bin TL çıktı
- İHA
- 14.01.2022 - 09:29
Düzce'nin şehir merkezindeki vatandaşlar, kaldırımlarda dilenen şahsı 153 Beyaz Masa hattına şikayet ettiler.
Gelen şikayet üzerine harekete geçen Düzce Belediyesi Zabıta ekipleri B.T. isimli şahsı İstanbul Caddesi üzerinde yakalayarak, Zabıta Müdürlüğü’ne götürdü.
DİLENCİNİN ÜZERİNDEN 6 BİN TL ÇIKTI
Burada B.T.’nin üstünü arayan Zabıta ekipleri, 6 bin TL nakit para buldular. Parayı tutanakla teslim alan ekiplere, B.T. isimli şahıs uzun süre dil döktü.
ÇALMADIĞINI SÖYLEDİ
Para miktarının çok olması nedeniyle hırsızlıktan da şüphelenen zabıta ekiplerine B.T., parayı çalmadığına inandırmak için yemin etti.
DAHA ÖNCE DE ÜZERİNDE 11 BİN TL BULUNDU
Ancak dilenerek kazandığı 6 bin TL’yi teslim etmekten kurtulamadı. Diğer taraftan aynı şahsın daha öncede yine zabıta ekipleri tarafından yakalandığı ve yapılan aramada üzerinden 11 bin TL çıktığı öğrenildi.
CEZAİ İŞLEM UYGULANDI
Zabıta ekipleri B.T. isimli şahsın dilenerek kazandığı paraya el koyan zabıta ekipleri, ayrıca "Kabahatler Kanunu" gereği cezai işlem uyguladı.