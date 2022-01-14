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Düzce'deki dilencinin üzerinden 6 bin TL çıktı

Düzce'deki dilencinin üzerinden 6 bin TL çıktı

Vatandaşlar tarafından zabıtaya ihbar edilen, daha önce de üzerinden 11 bin Tl çıkan dilenci, ekipler tarafından yakalanırken bu sefer de üzerinde 6 bin TL bulundu.