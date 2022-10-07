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- Düzce'ye uyuşturucu getiren iki kişi suçüstü yakalandı
Düzce'ye uyuşturucu getiren iki kişi suçüstü yakalandı
Şehir dışından uyuşturucu getirirken yakalanan iki şahsın evine baskın yapıldı. Polis ekiplerinin yaptığı operasyon sonucu evde çeşitli uyuşturucu maddeler ve hassas terazi bulundu.
- 07.10.2022 - 17:55
- Güncelleme : 07.10.2022 - 17:58
Düzce'ye şehir dışından getirdikleri uyuşturucu maddeleri tespit eden narkotik ekipleri, S.A. ve Ş.k isimli şüpheli şahısların oturduğu evde arama yaptı.
Cumhuriyet Başsavcılığı eşliğinde Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin dahil olduğu uyuşturucu opersyonu araması sonucunda; 2 parça halinde daralı 523 gram Metamfetamin, 2 adet ectasy hap, 6 parça şeklinde olan daralı 259 gram esrar, 3 parça halinde daralı 4,9 gram sentetik kannabinoid ve 1 adet hassas terazi olay yerinde tespit edildi.
2 kişiye işlem başlatıldı
Polis ekipleri tarafından, şüpheli S. A. ve Ş. K. hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan adli işlem başlatıldı.
İHA'nın haberine göre şüpheli şahıslar sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklandı.