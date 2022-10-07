Haberler

3. Sayfa Haberleri

Düzce'ye uyuşturucu getiren iki kişi suçüstü yakalandı

Düzce'ye uyuşturucu getiren iki kişi suçüstü yakalandı

Şehir dışından uyuşturucu getirirken yakalanan iki şahsın evine baskın yapıldı. Polis ekiplerinin yaptığı operasyon sonucu evde çeşitli uyuşturucu maddeler ve hassas terazi bulundu.