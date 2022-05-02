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- Düzde'de kocası tarafından katledilen kadın, bayramda toprağa verildi
Düzde'de kocası tarafından katledilen kadın, bayramda toprağa verildi
- 02.05.2022 - 14:58
Heyecanla beklenen bayram günü, her ailede coşkuyla kutlanamadı.
Kadın cinayetlerinin sonu gelmezken, bir örneğin geldiği Düzce'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından bir kadın daha katledildi.
Yığılca ilçesinde dün yaşanan olayda, Ayşe Alkan’ı pompalı tüfekle öldürüp, oğlu Müslüm Alkan’ı yaralayan Durdu Alkan, ormana kaçmış ve jandarma ekiplerinin çalışması ile kısa sürede yakalanmıştı.
Bayramın ilk günü cenaze günü oldu
Olay yerinde hayatını kaybeden Ayşe Alkan, Ramazan Bayramı’nın birinci gününde köyünde son yolculuğuna uğurlandı.
Acılı oğul kendine hakim olamadı
Evi önünde helallik alındığı esnada yaralı olarak hastaneden çıkarak annesinin cenazesine giden Müslüm Alkan, gözyaşlarına hakim olamayarak uzun süre tabuta sarıldı.
İHA'da yer alan habere göre, alınan helalliğin ardından Ayşe Alkan’ın cenazesi Hacıyeri köyü mezarlığına defnedildi.