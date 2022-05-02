Düzde'de kocası tarafından katledilen kadın, bayramda toprağa verildi

Yığılca ilçesinde boşanma arifesindeki eşinin pompalı tüfekle öldürdüğü kadın, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde son yolculuğuna uğurlandı.

Heyecanla beklenen bayram günü, her ailede coşkuyla kutlanamadı.

Kadın cinayetlerinin sonu gelmezken, bir örneğin geldiği Düzce'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından bir kadın daha katledildi.

Yığılca ilçesinde dün yaşanan olayda, Ayşe Alkan’ı pompalı tüfekle öldürüp, oğlu Müslüm Alkan’ı yaralayan Durdu Alkan, ormana kaçmış ve jandarma ekiplerinin çalışması ile kısa sürede yakalanmıştı.

Bayramın ilk günü cenaze günü oldu

Olay yerinde hayatını kaybeden Ayşe Alkan, Ramazan Bayramı’nın birinci gününde köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Acılı oğul kendine hakim olamadı

Evi önünde helallik alındığı esnada yaralı olarak hastaneden çıkarak annesinin cenazesine giden Müslüm Alkan, gözyaşlarına hakim olamayarak uzun süre tabuta sarıldı.

İHA'da yer alan habere göre, alınan helalliğin ardından Ayşe Alkan’ın cenazesi Hacıyeri köyü mezarlığına defnedildi.