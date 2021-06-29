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E-5 karayolunda yoldan çıkan midibüs, bariyerlere çarptı

E-5 karayolunda yoldan çıkan midibüs, bariyerlere çarptı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden midibüs şoförü, önce bariyerlere çarptı ardından yeşillik alana çıkarak durabildi. 4 yolcu bir şoför olmak üzere kazada, 5 kişi yaralandı.