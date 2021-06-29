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- E-5 karayolunda yoldan çıkan midibüs, bariyerlere çarptı
E-5 karayolunda yoldan çıkan midibüs, bariyerlere çarptı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden midibüs şoförü, önce bariyerlere çarptı ardından yeşillik alana çıkarak durabildi. 4 yolcu bir şoför olmak üzere kazada, 5 kişi yaralandı.
- İHA
- 29.06.2021 - 09:05
- Güncelleme : 29.06.2021 - 09:21
İstanbul’un Bahçelievler ilçesi E-5 karayolu üzerinde seyri halinde olan Volkan Uğural idaresindeki midibüs, Şirinevler-Avcılar istikametinde kontrolünü kaybetti.
Yoldan çıkan midibüs önce bariyerlere çarptı, ardından da yeşillik alana çıkarak durabildi.
Kazayı gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 4 yolcu ve bir şoför olmak üzere 5 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Belediye ekipleri, bölgede kopan bariyerlerin iyileştirilmesi için çalışma yaptı.
E-5 karayolunda yoldan çıkan midibüs, bariyerlere çarptı VİDEO
İNCELEME BAŞLATILDI
Midibüs, yeşillik alandan vinç ile kaldırıldı.
Kazanın nedenine yönelik inceleme başlatıldı.