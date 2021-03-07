E-5’te alkollü sürücü kazaya neden oldu

E-5’te alkollü sürücü kazaya neden oldu

E-5 karayolu Kozyatağı mevkiinde seyir halinde olan alkollü sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek başka bir otomobile çarpışırken, diğer araçtaki 2 kişi yaralandı.

E-5 karayolu Kozyatağı mevkiinde alkollü şekilde yolda seyir halinde olan bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek seyir halinde olan başka bir otomobile çarptı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KAÇTI, 2 KİŞİ YARALANDI

Alkollü sürücü aracını yol ortasında bırakıp koşarak kaçarken, diğer araçta bulunan iki kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırdı. Wolkswagen ile Renault marka otomobillerin karıştığı kaza nedeniyle E-5’te trafik yoğunluğu oluştu. Yoğunluk, trafik polislerinin olay yerinde yaptığı çalışmalar ve kaza yapan araçların çekici ile alınmasının ardından tekrar azaldı.