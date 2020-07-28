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- E-5’te kapısı açık giden midibüs pes dedirtti
E-5’te kapısı açık giden midibüs pes dedirtti
E-5 karayolu Kadıköy mevkisinde seyir halinde olan bir midibüs kapısı açık halde ilerledi. Kapısı açık ilerleyen midibüs, görenleri adeta şaşkına çevirdi.
- İHA
- 28.07.2020 - 09:53
İstanbul E-5 Karayolu Kadıköy mevkisinde ilerleyen bir servis midibüsü, kapısı açık halde ilerleyince şaşkınlığa neden oldu.
Kapısı açıkken seyir halinde olan midibüs, görenleri adeta pes dedirtti.
HEM KEMER HEM DE MASKE YOK
Midibüs sürücüsü bu sorumsuz davranışıyla trafik kurallarını hiçe saydı. Öte yanda sürücünün toplu taşıma aracında maskesiz olması ve emniyet kemerini takmaması dikkat çekti.,